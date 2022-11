Risoluzione contro assessore Guichardaz, maggioranza tiene

La maggioranza regionale ha superato la prima prova dell'aula. Il Consiglio Valle infatti ha bocciato con 14 voti favorevoli, 18 contrari e tre astenuti una risoluzione con cui i gruppi Lega Vda e Forza Italia chiedevano di impegnare il presidente della Regione "ad invitare l'assessore al turismo", Jean-Pierre Guichardaz, "a moderare il proprio presenzialismo in trasferte, festival, appuntamenti, a vario titolo organizzati a favore della sua attività amministrativa e" al "rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali che il Governo si è dato nell'ambito del Defr 2022-2024".

La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Rispetto ai voti attesi, c'è stata un'astensione in più, probabilmente tra le fila della minoranza (avevano annunciato l'astensione le due consigliere del gruppo Pcp). "Questa risoluzione è una provocazione - ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz - rispetto ad alcuni eventi specifici. L'assessore ha la capacità per definire quali sono le sue priorità di azione".