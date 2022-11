Pd contro Lucianaz, da lui parole indecenti

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - "Mercoledì 16 novembre, è la Giornata Internazionale della tolleranza istituita per ricordare i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Sono passati tanti anni da quel lontano 1948 ma le parole indecenti pronunciate nell'Aula del Consiglio Regionale riaffermano drammaticamente l'utilità di questa giornata". Lo scrive in una nota il Partito Democratico della Valle d'Aosta facendo riferimento all'intervento del consigliere Diego Lucianaz (Lega Vda).

"Stranamente le parole grevi - prosegue la nota - sono state pronunciate da un componente di un gruppo consiliare che ha un'idea tutta un po' sua di solidarietà e di integrazione. Il consigliere Lucianaz del gruppo della Lega con grande eleganza ha detto di non riuscire a seguire il discorso del presidente avendo difficoltà a capire. Le parole sono state pronunciate nei confronti del Presidente del Consilio regionale Bertin reo di essere poco comprensibile. Ovviamente nulla di personale non sia mai, ma insomma l'eleganza e l'integrazione non sono il pezzo forte del consigliere".

"Oltre ad esprimere la vicinanza e la solidarietà al Presidente Bertin - conclude il Pd - vorremmo ribadire che quello che non si capisce quando parla (ad esempio di vaccini e di fantomatiche indipendenze) è proprio il consigliere Lucianaz, che magari ha un tono di voce più forte e chiaro del presidente Bertin ma che nonostante questo risulta di difficile comprensione". (ANSA).