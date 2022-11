Maggioranza salda, respinta risoluzione centrodestra

Con 14 voti a favore e 20 astensioni il Consiglio Valle ha respinto una risoluzione per impegnare il presidente della Regione e gli assessori a "esplicitare in aula se sussistano per ognuno le condizioni necessarie per prendere impegni politici e amministrativi, a breve e medio termine, nelle materie di rispettiva competenza e responsabilità, nonché sul mantenimento del proprio ruolo all'interno del Governo regionale". A presentarla sono stati i gruppi di opposizione Lega Vda, Forza Italia e Pour l'Autonomie, "tenuto conto che alcuni membri del Governo regionale in passato hanno manifestato l'impossibilità di prendere impegni politici, anche di breve periodo, a causa dell'incertezza sul mantenimento delle proprie deleghe".