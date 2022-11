Casa: pubblicazione Bando affitti, assemblea boccia mozione

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - Con 18 voti di astensione e 17 a favore il Consiglio Valle ha respinto una mozione del gruppo Lega Vda che chiedeva la pubblicazione tempestiva dal "bando affitti" 2022 "a copertura delle spese già sostenute nel 2022 da parte degli inquilini del mercato privato, introducendo la liquidazione trimestrale o quadrimestrale del bando". Il testo sollecitava inoltre la modifica della delibera sulla morosità incolpevole per l'edilizia residenziale pubblica ricomprendendo tutti i soggetti che fossero nelle condizioni oggettive di impossibilità di pagamento delle bollette.

"Il bando affitti - ha detto Andrea Manfrin (Lega Vda) - permette di aiutare a sostenere le spese sempre più onerose degli inquilini che affittano da privati. Ovviamente questo strumento, per essere efficace, deve poter agire prontamente ma noi sappiamo che, ad oggi, il bando di sostegno alla locazione del 2022 non è ancora stato pubblicato e non lo sarà fino a inizio 2023. Il Governo deve anche intervenire sul fronte delle case popolari: la delibera che disciplina la morosità incolpevole per l'Erp è stata tarata solo su chi ha perso il proprio reddito ma non interviene a sostenere chi, pur non avendo avuto una perdita di reddito, di fatto, si è visto recapitare bollette superiori alle proprie disponibilità economiche. Il combinato disposto di questi mancati interventi sta producendo una serie di sfratti per morosità, che provocheranno una vera "bomba sociale" ma che potrebbero essere risolti con un intervento tempestivo".

La replica dell'assessore alle politiche sociali, Roberto Barmasse: "Il Governo si è mosso ampiamente in questo settore con 70 milioni di investimenti nell'Arer; 13 lotti di lavori, di cui 4 già assegnati che saranno iniziati a breve e la riqualificazione energetica in atto abbatterà del 50% il consumo energetico del quartiere Cogne. Ricordo, inoltre che, i due strumenti citati nella mozione, non sono gli unici che intervengono a sostegno delle persone in difficoltà. Per quanto riguarda il bando di sostegno alla locazione 2022, comunico che sarà adottato dalla Giunta non appena disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze da parte degli interessati (prevista per fine novembre/primi di dicembre). La liquidazione trimestrale/quadrimestrale a consultivo del contributo non ha senso per il 2022 ma è comunque una buona soluzione che sarà presa in considerazione per il prossimo bando. Per quanto riguarda la morosità incolpevole segnalo che la definizione di 'moroso' è disciplinata dalla normativa nazionale ed è legata alla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare di reddito. Non riguarda quindi chi si trova in una situazione di fragilità stabile che è invece contemplata da altri strumenti normativi regionali. Inoltre, la modifica richiesta sulla morosità incolpevole sarebbe iniqua nei confronti dei cittadini che non accedono agli alloggi Erp ma hanno una fragilità economica similare". (ANSA).