Assemblea si dissocia da frasi Lucianaz su Covid

Il Consiglio Valle "si dissocia fermamente dalle affermazioni No Covid del consigliere Diego Lucianaz e ribadisce la tragicità degli eventi e il grande senso civico della gran parte della parte dei valdostani responsabilmente vaccinatisi per contrastare la diffusione del virus, ricordando la grande mobilitazione della Sanità, della Protezione Civile e del mondo del volontariato per contrastare la pandemia che ha causato morte e dolore nella nostra comunità". In tal senso l'assemblea ha approvato - con 20 voti a favore e due astensioni - una risoluzione presentata dalla maggioranza.

Le dichiarazioni contestate - è riportato nel testo - sono state: "Curate i malati, per piacere, e fermate questa colossale pagliacciata, la più grande della storia dell'Unione europea"; "La grande pagliacciata del Covid sta finendo", i "vaccini non sono mai stati testati" e "questa non è più una pandemia e le persone che ragionano lo sanno bene"; "Da due anni e mezzo siamo molestati dall'infodemia.

Anche in Valle d'Aosta abbiamo il telegiornale Rai che non smette con il suo bollettino giornaliero degli infetti. Fermate questo storytelling, per piacere, i malati continuano ad aspettare, come prima, di essere curati".