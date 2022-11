Acqua, Valle d'Aosta punta a mappare zone per nuovi invasi

"Promuovere una mappatura della presenza di siti sul territorio regionale funzionali alla realizzazione di nuovi invasi su aree naturali già geograficamente predisposte per il potenziale stoccaggio di scorte d'acqua da poter utilizzare nei lunghi periodi di siccità, tenuto conto della distribuzione delle precipitazioni, dei deflussi dei torrenti e delle necessità idriche dei territori". È l'impegno previsto in una mozione del gruppo Lega Vda che è stata approvata con 33 voti a favore e due astensioni (Pcp). Il testo è stato emendato in accordo con l'Assessore all'agricoltura.

"La creazione di nuovi invasi su aree naturali per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico - ha detto Dino Planaz (Lega Vda) - può migliorare significativamente le condizioni e l'efficienza del sistema idrico regionale, sia in termini di riduzione delle perdite di acqua, sia per la gestione delle situazioni derivanti da grandi piogge. Valutare la presenza di condizioni favorevoli per impermeabilizzare bacini naturali o semi naturali al fine di aumentare la raccolta di acque piovane o derivanti dallo scioglimento di neve e ghiacciai significa realizzare l'obiettivo di aumentare la disponibilità di acqua sul territorio".

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, ha POI sottolineato che "gli anni a venire saranno caratterizzati da una maggiore situazione di siccità, con un aumento delle temperature e la redistribuzione della variazione stagionale delle piogge: emerge quindi la necessità di trovare soluzioni per immagazzinare una parte dell'acqua da redistribuire nei momenti di bisogno. La questione non è di facile, né di immediata soluzione e si articola in varie fasi che collocano la Regione nel ruolo di cabina di regia". "Bisogna partire da un ragionamento integrato e condiviso con tutti gli enti locali - ha aggiunto - e, oltre a questo, bisogna definire dove collocare i bacini e come effettuare il trasporto dell'acqua. Una volta risolto questo aspetto, sarà possibile definire i costi e le risorse finanziarie da rendere disponibili. Il programma di realizzazione degli invasi, per essere efficace, deve dunque essere ben pensato, organizzato e pianificato con cura".