Lavevaz, confronto con Governo su riforma autonomia

"Tra il Governo centrale e le Regioni si è aperto un confronto sulla riforma dell'autonomia regionale in Italia. Si tratta di un tema che è stato messo sul tavolo dal Ministro Calderoli, con la presentazione di una bozza di disegno di legge che è il punto di partenza di un confronto cui parteciperemo nei prossimi giorni, prima con tutte le Regioni e quindi con un tavolo che riunisce Regioni e Province a Statuto speciale". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"È mia intenzione - ha aggiunto - tenere aggiornato il Consiglio su questo iter, che riveste un particolare interesse per la Valle d'Aosta: per questo parteciperemo attivamente al confronto anzitutto con le altre realtà a Statuto speciale, perché siano salvaguardate le peculiarità che ciascuna delle nostre realtà ha sviluppato nei decenni. Guardiamo a questo percorso con attenzione e interesse, perché siamo convinti che il protagonismo delle Regioni possa essere un valore aggiunto per lo sviluppo di uno Stato attento alla diversità dei territori".