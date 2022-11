Strade regionali e dehors, in commissione inizia esame leggi

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha avviato l'esame di due disegni di legge.

Il primo provvedimento - di cui è stato nominato relatore il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (Av-VdaU) - contiene disposizioni in materia di strade regionali a modifica della legge regionale 26/2006. Il testo si compone di otto articoli volti a razionalizzare la disciplina relativa alle strade regionali per gli aspetti che riguardano il procedimento di declassificazione, la competenza in ordine alle manutenzioni e il procedimento applicabile agli accessi carrai.

Il secondo disegno di legge - di cui è stato nominato relatore Paolo Cretier (Fp-Pd) - dà disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive.L'iniziativa nei suoi tre articoli proroga al 30 aprile 2023 le modalità semplificate per gli allestimenti esterni di carattere temporaneo (cosiddetti "dehors").