Nuovo regolamento Assemblea su patrocini e compartecipazioni

Entra in vigore mercoledì 16 novembre il nuovo regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche del Consiglio Valle a iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

"La compartecipazione economica - si legge in una nota - è concessa a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo o ambientale che si svolgono all'interno del territorio regionale.

I soggetti beneficiari continuano a essere i Comuni, le Unités des Communes e altri enti pubblici, l'Università della Valle d'Aosta oltre che enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro, le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente, aventi sede in Valle d'Aosta".

E' stata stabilita una nuova procedura di calcolo: si prevede la concessione di una compartecipazione economica che può variare dal 50% al 90% delle spese ammissibili risultanti dal preventivo presentato dall'associazione/ente richiedente, anziché dal disavanzo. In caso, invece, di concessione di compartecipazione economica a Comuni, Unités des Communes, pro loco ed enti strumentali della Regione, la percentuale può variare dal 30% al 50% delle spese ammissibili risultanti dal preventivo presentato.

L'Ufficio di Presidenza ha anche fissato nuovi termini per la presentazione delle domande: la prima scadenza è il 30 novembre 2022 per iniziative che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Le altre scadenze per il 2023 sono: 22 febbraio per iniziative tra aprile e giugno; 12 maggio per eventi tra luglio e agosto; 14 luglio per iniziative tra settembre e ottobre; 15 settembre per eventi tra novembre e dicembre 2023.