Giornata contro violenza su donne, spettacolo in Cittadella

Nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio Valle propone lo spettacolo "Come un fiore raro" di e con Davide Giandrini.

L'evento (ingresso libero) è in programma il 23 novembre, alle 21, e si terrà alla Cittadella dei Giovani di Aosta.

Lo spettacolo è dedicato a Mia Martini e ne ripercorre la vita e l'opera artistica.

"La narrazione è accompagnata da alcune videoproiezioni di canzoni, interviste e conversazioni - si legge in una nota - durante le quali è possibile rivederla, dai primi anni settanta fino alle ultime apparizioni, in tutta la sua cantata umanità".

Sempre nell'ambito delle iniziative per il 25 novembre, il Consiglio regionale ha collaborato alla realizzazione dell'evento "Think about it to change", previsto il 21 novembre, alle 11, al Teatro Splendor di Aosta e rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.