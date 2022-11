Giornata del diabete 2022, lo sport al centro delle iniziative

La Giornata mondiale del diabete sarà celebrata in Valle d'Aosta sabato 12 novembre, alle ore 16.30, al Teatro della Cittadella dei giovani di Aosta, con una conferenza sul tema diabete e sport.

A parlarne sarà Cristina Cucchiarelli, dottoressa in scienze motorie che convive con il diabete di tipo 1 da vent'anni e che ha elaborato un metodo, il 'Pronking', per insegnare ai diabetici come scegliere e praticare al meglio l'attività fisica: grazie a questo programma - che si si basa sul principio che l'attività sportiva e fisica è parte fondamentale della terapia del diabete, in particolare nel controllo metabolico e glicemico, insieme con insulina, farmaci e corretta alimentazione - ha ottenuto, nel 2017, lo Europe prize in diabetes della Federazione internazionale del diabete.

L'incontro, che sarà introdotto dal consigliere segretario Corrado Jordan, sarà anche l'occasione per affrontare la tematica del metabolismo e alimentazione a riposo e durante l'attività fisica, con i medici dell'Azienda Usl Valle d'Aosta: Giulio Doveri, direttore della struttura complessa di medicina interna; Antonio Ciccarelli, responsabile della Struttura semplice di dietologia e nutrizione clinica; Emma Lillaz, referente organizzativa per tutti gli ambulatori. A seguire sarà possibile ottenere una misurazione gratuita di glicemia e pressione arteriosa.

Inoltre per informare la popolazione su questa patologia, torna la campagna di sensibilizzazione dia(be)logue, creata dall'Associazione diabetici Valle d'Aosta nel 2019, con il sostegno del Consiglio Valle. Seguendo le tracce del 'Sugar trail', la manifestazione organizzata a Pila il 24 giugno 2022 dal vicepresidente dell'Associazione diabetici Christian Chuc, dia(be)ogue celebrerà lo sport e l'importanza che ha l'attività fisica per le persone affette da diabete: il claim della campagna sarà "le difficoltà di rimanere in linea glicemica".