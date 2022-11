Pcp, maggioranza e centrodestra contro mozione su caro bollette

"Considerate l'importanza e l'urgenza del tema 'caro bollette' per rispondere alle esigenze di famiglie ed imprese, abbiamo valutato di non ritirare la nostra mozione" ma "la maggioranza e il centro destra, ancora una volta uniti, questa volta per difendere profitti ed extraprofitti di Cva, hanno bocciato la mozione che impegnava il Governo regionale ad avviare un'interlocuzione con il gruppo Cva affinché le attuali misure di sconto sulle bollette di famiglie ed imprese vengano mantenute ed incrementate e a riferire presso la competente Commissione consiliare entro 15 giorni sull'esito di tale interlocuzione". Lo scrivono in una nota le consigliere di progetto civico progressista Chiara Minelli ed Erika Guichardaz in merito ai lavori del Consiglio Valle.