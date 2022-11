Viabilità: SS26, si valuta variante per Mongiovetta

"Recentemente Anas si è resa disponibile a riprendere i confronti con la Regione e con il Comune di Montjovet per valutare la realizzazione di una variante, riprendendo le interlocuzioni interrotte negli anni passati. Le criticità legate a questa strada sono oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale da diversi anni". Lo ha detto l'assessore Carlo Marzi rispondendo ad un'interpellanza della Lega Vda sulla sicurezza della strada "Montjovetta".

"Nel 2019 è stata valutata - ha aggiunto - una serie di possibili soluzioni tecniche per evitare future chiusure dell'asse viario, unica alternativa alla percorrenza autostradale. Anas ha poi fatto importanti interventi di consolidamento sulla parete rocciosa con un investimento di circa 2 milioni di euro e la Regione ha effettuato un investimento totale, nell'ultimo quadriennio, di 5,2 milioni di euro con interventi strutturali direttamente sulla sede stradale che hanno riguardato anche l'allargamento sul viadotto della "Montjovetta" e il consolidamento delle barriere stradali. Il confronto e la condivisione di queste problematiche con il Comune di Montjovet è continuo e costante".

"Le problematiche della Montjovetta continuano a persistere - ha replicato Christian Ganis (Lega Vda) - e a farne le spese, in termini di tempo e di denaro, sono sempre i nostri concittadini.

Il problema della caduta massi, già evidenziato dal Comune di Montjovet e dall'Assessore Caveri in varie occasioni, è quello più impattante e gli interventi compiuti fino ad ora non sono stati risolutivi. Siamo soddisfatti del fatto che siano state avviate varie attività di confronto con Anas, sperando che portino risultati positivi".