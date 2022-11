Manfrin, se va tutto bene perché cambio Governo?

"La maggioranza sta attraversando un momento di incertezza. Chiediamo che l'Aula venga aggiornata in merito alle notizie che si rincorrono da vario tempo sui giornali che riguardano un presunto cambio ai vertici della Giunta regionale. Perché, se tutto va bene e se la compagine è solida si vogliono fare questi grandi cambiamenti di persone? Perché se la maggioranza a 18 funziona bene, è necessario procedere ad una revisione delle deleghe e, addirittura ad un cambio del vertice di Governo?". Lo ha detto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, commentando in aula l'evoluzione della situazione politica in Regione. "È significativo che oggi nessuno abbia partecipato alle Commemorazioni per i caduti - ha aggiunto - perché questo avrebbe significato non riuscire ad approvare le leggi in discussione, vista la maggioranza risicata. Questa compagine è nata solo per combattere l'unico partito vincitore alle elezioni 2020 e oggi mostra chiaramente tutti i suoi limiti: contenitore di ideologie discordanti che si vuol far credere sia stato creato per il bene dei valdostani".

Il capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel, ha sollecitato la maggioranza "a portare a conoscenza l'Aula dell'ipotetico cambio della composizione del Governo regionale. Il Presidente ha dichiarato che ha avviato le comunicazioni con il nuovo Governo centrale, mentre fuori dal Consiglio continuiamo a leggere di cambi radicali di Giunta regionale. Vi chiediamo di avviare un percorso chiaro con tempi definiti per arrivare a una soluzione della situazione. Questo è un brutto spettacolo che non si può più ignorare e che va affrontato subito".