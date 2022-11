Maggioranza, irrispettoso non sospendere seduta per Caduti

I gruppi di maggioranza in Consiglio Valle giudicano "irrispettoso" non sospendere la seduta per le Commemorazioni dei caduti. E' quanto si legge in una nota firmata dai gruppi Union valdotaine, Alliance valdotaine-Vda Unie, Federalisti progressisti-Partito Democratico, Stella alpina e Misto che "esprimono rammarico per la scelta della Conferenza dei Capigruppo di non sospendere i lavori del Consiglio regionale per permettere ai rappresentanti della Regione e del Consiglio di partecipare alle Commemorazioni per i caduti in guerra in programma per la mattina di mercoledì 2 novembre".

"Abbiamo proposto alla Conferenza - spiegano i consiglieri di maggioranza - di sospendere per un'ora e mezza i lavori della mattinata, dopo l'avvio della seduta, per consentire ai Presidenti della Regione e del Consiglio, insieme ai Consiglieri, di partecipare come da tradizione alla Commemorazione in programma al Cimitero di Aosta. La nostra proposta, che aveva bisogno di 21 voti per essere accolta, è stata respinta in modo pretestuoso e crediamo irrispettoso: la presenza a una cerimonia come questa non è questione politica, ma istituzionale. Spiace che ancora una volta non si colga la differenza tra questi due piani".