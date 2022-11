Bertin, presenza 'ndrangheta deve essere contrastata

"Non si può negare che questa vicenda penale abbia creato le condizioni per uno scioglimento anticipato di questo Consiglio: un fatto storico, mai accaduto prima. Un'indagine che ha coinvolto le persone in modo diverso, chi più chi meno, ma resta il fatto che tre anni per chiudere una vicenda siano assolutamente tanti: una giustizia con tempi così lunghi è di per sé ingiusta. Resta anche una questione politica: la presenza della 'ndrangheta in Valle deve essere contrastata in modo chiaro e senza impedimenti, innanzitutto dalla politica che non deve mai abbassare l'attenzione, dotandosi di tutti quegli strumenti a contrasto dei fenomeni mafiosi che da sempre cercano di condizionare i territori, di crearsi uno spazio in tutte le regioni, anche in Valle d'Aosta.

Questo è un punto fermo che rimane al di là di ogni altra considerazione". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, replicando alle accuse dell'opposizione in merito all'archiviazione dell'inchiesta Egomnia sul voto di scambio mafioso in Valle d'Aosta.