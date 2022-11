Approvata variazione bilancio, 10 mln in più di risorse

Il Consiglio Valle ha approvato, con 18 voti a favore e 16 astensioni, la terza variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024.

Il testo di legge, 16 articoli, rimodula gli stanziamenti di spesa tra le diverse missioni e programmi del bilancio per 3,6 milioni e incrementa le risorse disponibili di 9,9 milioni, mettendo quindi in campo 13,5 milioni di euro per il 2022.

"Le maggiori entrate - ha spiegato Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - derivano per 5,1 milioni dal fondo della gestione speciale presso Finaosta Spa e per 4,8 milioni dall'extragettito proveniente dal contributo straordinario a carico dei soggetti che operano nel settore energetico. Con questo atto si dispone, in particolare, un'integrazione al finanziamento dei contributi previsti per contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dell'energia e a sostegno degli investimenti nelle imprese: sono, infatti, raddoppiati i fondi messi a disposizione del "Bonus Social VdA" con lo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro a favore delle famiglie valdostane con un indicatore Isee inferiore a 20mila euro, così come implementate di 4 milioni di euro le risorse a disposizione del "Bonus Entreprise VdA". Sono inoltre previsti contributi straordinari per 3,2 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico", che per l'Assessore all'agricoltura, Davide Sapinet, sono "misure importanti e necessarie per un settore colpito non solo dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto russo-ucraino, ma anche dalla siccità".

Secondo Marco Carrel (Pour l'Autonomie) , "le risorse dovevano arrivare prima ed essere integrate a monte" mentre Andrea Manfrin ha annunciato l'astensione "anche se ci sono iniziative che riteniamo giusto sostenere". L'Assemblea ha anche respinto, con 15 voti a favore dei gruppi di opposizione e 18 astensioni dei gruppi di maggioranza, un ordine del giorno presentato dal gruppo Lega Vda che intendeva impegnare il Governo regionale a modificare tempestivamente le soglie di accesso ai contributi a sostegno delle famiglie per contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi nei settori energetici, introducendo un meccanismo che permettesse anche ai nuclei con redditi fra i 20mila e i 30mila euro di Isee in corso di validità per il 2022 di poter formulare la domanda di contributo.