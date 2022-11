Approvata legge manutenzione ordinamento regionale

Con 18 voti a favore e 16 astenuti il Consiglio Valle ha approvato la seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2022. Finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale, il provvedimento modifica alcune leggi regionali riguardanti ambiti diversi e si compone di 17 articoli distinti per settori di intervento.

E' anche prevista un'ulteriore proroga di un anno per la restituzione delle somme dovute alla Regione dalle aziende agricole nel caso del perdurare del ritardo nell'erogazione da parte di Agea dei premi a superficie di cui al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, anticipati dalla Regione per il 2015 e il 2016. Inoltre la legge introduce proroghe straordinarie relative ai titoli abilitativi edilizi, spostando di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, e posticipa il termine per la concessione del contributo alle piccole stazioni sciistiche che ne fanno richiesta dal 31 luglio al 15 novembre, al fine di garantire una tempistica congrua a fronte delle difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione della misura.

Mauro Baccega (Forza Italia), nell'annunciare l'astensione, ha lamentato "la totale mancanza di modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della legge 3/2013 riguardante le politiche abitative".