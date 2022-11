In aula legge su sviluppo alpinismo e escursionismo

Convocato mercoledì 2 e giovedì 3 novembre il Consiglio Valle esaminerà quattro disegni di legge.

Si tratta della seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2022, degli interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, delle disposizioni in materia di attività della Regione nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali, e del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024.

Verranno poi trattate due interrogazioni a risposta immediata.

La prima, depositata dal gruppo Progetto Civico Progressista, chiede conto della destinazione delle derrate alimentari, acquistate dall'Ecole hôtelière di Châtillon per il servizio di ristorazione della Coppa del mondo di sci a Zermatt-Cervinia, a seguito della cancellazione delle gare; la seconda, presentata dal gruppo Forza Italia, si occupa dell'estensione ai locatori di alloggi del mercato privato, delle misure a sostegno della morosità incolpevole. L'ordine del giorno della prossima riunione consiliare è composto in totale da 57 oggetti.