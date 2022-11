Giornata del Diabete, ad Aosta si parla di sport e salute

Un conferenza sullo sport per celebrare la Giornata mondiale del diabete. L'evento si svolgerà sabato 12 novembre 2022, alle 16.30, al Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta. A parlarne sarà Cristina Cucchiarelli, dottoressa in scienze motorie che convive con il diabete di tipo 1 da vent'anni e che ha elaborato un metodo, il "Pronking", per insegnare ai diabetici come scegliere e praticare al meglio l'attività fisica.

L'incontro sarà anche l'occasione per affrontare la tematica del metabolismo e alimentazione a riposo e durante l'attività fisica, con i medici dell'Usl della Valle d'Aosta (Giulio Doveri, Direttore della Struttura complessa di medicina interna; Antonio Ciccarelli, Responsabile della Struttura semplice di dietologia e nutrizione clinica; Emma Lillaz, Referente organizzativa per tutti gli ambulatori). A seguire sarà possibile farsi misurare gratuitamente la glicemia e la pressione arteriosa.

Per informare la popolazione su questa patologia, torna anche la campagna di sensibilizzazione "dia[BE]logue", creata dall'Associazione diabetici Valle d'Aosta nel 2019, con il sostegno del Consiglio Valle. Il claim della campagna sarà "le difficoltà di rimanere in linea glicemica".

La Giornata mondiale del diabete ricorre il 14 novembre ed è stata istituita nel 1991 per celebrare la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, padre, insieme al collega Charles Herbet Best, della scoperta dell'insulina nel 1921.