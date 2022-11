Forza Italia, Riforma elettorale sia affrontata in aula

Forza Italia lascia il Comitato per la riforma elettorale e tratterà la riforma della legge elettorale regionale direttamente all'interno degli organismi del Consiglio Valle. "Ringraziamo il Comitato - si legge in una nota - per l'azione di sensibilizzazione e di propulsione prodotta in questi mesi in merito alla riforma dell'attuale sistema elettorale valdostano, ma crediamo che ormai la questione si sia trasferita interamente all'interno del Consiglio Valle, che a breve sarà chiamato a esprimersi sulla non più prorogabile necessità di garantire stabilità e governabilità alla Valle d'Aosta, richiesta avanzata peraltro da 3.363 valdostani in poche settimane". "Sarà in tale sede che tutti i movimenti e tutte le forze politiche - dichiara il consigliere regionale Mauro Baccega, primo firmatario nonché relatore di una proposta di legge in merito - dovranno rendere conto ai valdostani delle loro posizioni sul tema, valutando e approfondendo le possibilità che emergeranno nell'ambito di un progetto di legge comunque maggioritario. Questo aspetto risulterà determinante per contribuire a riconquistare un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini, a maggior ragione tenuto conto dell'ultima operazione di palazzo in vista, utile soltanto ad accontentare gli appetiti assessorili di qualcuno".