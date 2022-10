Terza variazione al bilancio regionale, sì da Commissione

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Pla, sul terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024.

Presentato dalla giunta regionale il 12 ottobre, il testo di legge, nei suoi 16 articoli, rimodula gli stanziamenti di spesa tra le diverse missioni e programmi del bilancio per 3,6 milioni e incrementa le risorse disponibili di 9,9 milioni, mettendo quindi in campo 13,5 milioni di euro per il 2022.

"Il 21 settembre, in sede di approvazione della legge regionale sui costi energetici delle famiglie e gli investimenti delle imprese - specifica il presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) -, la giunta aveva assunto l'impegno a utilizzare i fondi derivanti da economie di bilancio per incrementare lo stanziamento della norma: con questa variazione, si immettono quindi risorse aggiuntive per 4 milioni di euro a favore delle famiglie, 4 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese oltre a 3,2 milioni di euro per le aziende zootecniche, particolarmente colpite dalla siccità della scorsa estate e dal continuo aumento dei costi delle materie prime. Il testo sarà portato in discussione nella prossima adunanza consiliare convocata per il 2 e 3 novembre".