Montagna: ddl per sviluppo rifugi, ok da quarta commissione

La quarta Commissione 'Sviluppo economico' ha espresso parere favorevole all'unanimità, con un emendamento dell'assessore al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico (modifiche alle leggi regionali 4/ 2004 e 18/2013) e ha nominato quale relatore il Consigliere Corrado Jordan (Av-Vda Unie).

Il testo di legge, presentato dalla giunta regionale il 25 ottobre, è composto di cinque articoli volti, da una parte, a ripristinare i contributi, sospesi dal 2014, per portare a valle i rifiuti e le acque reflue dai rifugi e, dall'altra, a introdurre un sostegno economico per le spese di rimozione di bivacchi obsoleti e l'installazione di nuovi, sovvenzionando, in particolare, le spese di elitrasporto sostenute per queste attività, in considerazione dell'impatto economico che le stesse rivestono.

"Si tratta di un provvedimento importante - osserva il presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (Uv) - che risponde alle richieste avanzate dagli operatori del settore: ai problemi generati dal contesto pandemico si sono sommati l'aumento dei prezzi e la crisi climatica che ha generato una grave siccità. L'emendamento presentato oggi dall'assessore Guichardaz sposta il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo dal 15 novembre al 5 dicembre. Il disegno di legge sarà portato all'attenzione del Consiglio già convocato per il 2 e 3 novembre".