Régionale Europe Apf, à la une droit expression parlementaires

Les parlements et les droits de l'homme: c'est le thème qui a été au cœur du débat entre les quelque 80 parlementaires des sections européennes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, réunis à Barcelone au Parlement de Catalogne, lundi 24 et mardi 25 octobre 2022.

Le Conseil de la Vallée était représenté par son président Alberto Bertin et par les conseillers Corrado Jordan et Pierluigi Marquis, membres de la section valdôtaine de l'Apf.

"Cette 34e Assemblée régionale Europe - dit le président, Alberto Bertin - a été particulièrement intéressante et a donné lieu à des débats fructueux, qui ont été enrichis par la présence d'experts en la matière. Il s'agit d'un thème qui nous interpelle en tant qu'européens et en tant qu'acteurs de la démocratie représentative. La démocratie est comme un fleuve qui, dans son parcours, se forme et doit être constamment alimenté: le respect des droits humains, l'éducation à la citoyenneté et la participation sont des piliers sur lesquels se fonde chaque société démocratique".

"La réunion au Parlement de Catalogne - poursuit-il - avait aussi un caractère symbolique, après les événements qui ont fait suite au référendum de 2017 et qui ont touché au droit de liberté d'expression et de réunion des parlementaires. Des droits qui ont été sapés et il était donc important de faire sentir notre solidarité: celle-ci passe aussi par des réflexions sur l'état de santé de nos démocraties. Toute limitation du droit d'expression des parlementaires touche aussi à la liberté d'expression de chaque citoyen, car le parlement est la voix du peuple".