In seconda commissione iniziato l'esame del Defr 2023-2025

La seconda Commissione 'Affari generali', riunita oggi, ha iniziato l'esame del Documento di economia e finanza regionale 2023-2025, depositato dalla giunta regionale il 12 ottobre scorso.

"Oggi - riferisce il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) -, il presidente Lavevaz e l'assessore Marzi hanno illustrato il Defr ai commissari, mentre tra giovedì e venerdì sentiremo tutti gli altri assessori su quello che è il principale strumento di programmazione strategica della Regione".

La Commissione ha anche nominato il presidente Malacrinò relatore del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024, presentato dal governo regionale il 12 ottobre.

La variazione, presentata in Commissione dagli assessori alle finanze, Carlo Marzi, e all'agricoltura, Davide Sapinet, registra un incremento delle risorse disponibili pari a 9,9 milioni euro e una rimodulazione degli stanziamenti di spesa di 3,6 milioni di euro per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro per il 2022.

"La misura - specifica Malacrinò - integra principalmente il finanziamento già previsto dalla legge regionale numero 21/2022 a sostegno delle famiglie e degli investimenti delle imprese, intervenendo inoltre con 3,2 milioni di euro di contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico".