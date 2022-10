Délégation Conseil à la 34e Assemblée régionale Europe de l'Apf

Le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et les conseillers Corrado Jordan et Pierluigi Marquis participent à la 34e Assemblée régionale Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se réunit à Barcelone, au Parlement de Catalogne, aujourd'hui, lundi 24, et demain, mardi 25 octobre 2022, sur la thématique des parlements et les droits de l'homme.

"C'est un thème très intéressant - explique le président, Alberto Bertin - qui touche aux droits à la liberté d'expression et de réunion des parlementaires: un thème qui a une portée particulièrement significative puisqu'il est abordé en Catalogne, où les parlementaires ont subi une violation de leurs droits politiques et de leurs libertés après le référendum sur l'indépendance en 2017".

L'Assemblée régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l'Apf dans le contexte particulier des régions géographiques organiquement représentées dans l'Apf: l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Pacifique. L'Assemblée régionale Europe est pour sa part composée de 12 sections membres, dont la Vallée d'Aoste, 14 sections associées et sept parlements observateurs.