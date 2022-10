Bando affitti e morosità incolpevole, Lega deposita mozione

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - Una mozione in discussione nella prossima riunione del Consiglio regionale per chiedere alla giunta due delibere: una per la pubblicazione del bando affitti, l'altra per la la modifica della morosità incolpevole, in modo da "ricomprendere tutti coloro che non pagano l'affitto non perché non vogliono, ma perché non ne hanno le possibilità". E' quanto annuncia la Lega Vallée d'Aoste in una nota: "Ci aspettiamo - si legge - che tutte le forze politiche rispondano positivamente".

Secondo la Lega "l'ultimo Consiglio regionale ha evidenziato una chiara mancanza di strategia e di idee da parte della giunta regionale, sia dal punto di vista degli affitti privati che di quelli delle case popolari".

"È di tutta evidenza - commenta il capogruppo, Andrea Manfrin - che i rischi connessi agli sfratti a causa delle bollette impazziti non vengono percepiti, e a rimetterci, come sempre, sono le famiglie valdostane in difficoltà". (ANSA).