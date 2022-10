Aiuti a disabili psichici, proposta di legge Forza Italia e Lega

Riconoscere il diritto di accesso ai contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente anche a coloro che presentano una disabilità psichica, oggi esclusi dalla legge del 2010. E' l'obiettivo della proposta di legge, depositata dai gruppi Forza Italia e Lega Vallée d'Aoste, che contiene disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità, modificando la legge regionale 23/2010 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale).

"Il primo e più importante ausilio di cui le persone con disabilità necessitano per la loro libertà e autodeterminazione è indubbiamente l'assistente personale - sottolinea il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, primo firmatario della proposta -: una figura indispensabile che permette loro di svolgere tutte quelle funzioni che altrimenti non riuscirebbero a svolgere in forma autonoma con l'obiettivo di facilitare il processo di piena integrazione".

"Questa iniziativa - aggiunge Marquis - si prefigge di colmare una lacuna legislativa per perseguire l'equità sociale, anche nel rispetto di quanto trova applicazione al di fuori della nostra regione. Auspichiamo che questo provvedimento possa essere approvato in maniera celere per agevolare l'accesso, anche alle persone con disabilità intellettiva, a questa figura senza la quale è oggettivamente impossibile realizzare l'uguaglianza dei diritti".