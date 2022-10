Tumori: Pla, bene acquisto parrucche dopo nostra mozione

Il gruppo Pour l'autonomie annuncia di aver ritirato la mozione con cui chiedeva "l'impegno del governo ad istituire un contributo regionale all'acquisto di parrucche da parte dei malati oncologici" dopo che l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, il 13 ottobre scorso "quindi solo sei giorni dopo la presentazione della nostra mozione, ha dichiarato di essere già a lavoro per un provvedimento in materia, che dovrebbe essere portato all'attenzione della giunta nelle prossime settimane".

"Cogliendo - scrive Pour l'autonomie in una nota - quella che ci appare come una ben strana coincidenza - dato anche il fatto che fino ad oggi non vi era contezza dell'intento di agire in questa direzione - esprimiamo soddisfazione per il fatto che questa nostra iniziativa, senza neppure essere stata discussa in aula, abbia sortito l'effetto se non di ispirare, certamente di stimolare il nostro assessore a far partecipe la collettività sulle intenzioni del governo relativamente a questa problematica fino ad adesso ignorata".

"Da sempre - prosegue il gruppo - più interessati agli obiettivi che all'attribuzione di meriti, ad oggi accogliamo con positività il raggiungimento - benché trasverso - del risultato che ci eravamo prefissi, e confidiamo che questa giunta sappia agire con sensibilità e concretezza passando, nel più breve tempo possibile e nei termini più inclusivi, dalle parole ai fatti".