Casa: bando affitti 2022, Manfrin denuncia ritardi

"L'Assessore alle politiche sociali aveva comunicato che il bando 'affitti' sarebbe stato pubblicato nell'autunno del 2022. Ad oggi, però, del bando non c'è traccia e molte famiglie, visti anche i ritardi nei pagamenti del bando 2021, temono che questo sostegno vitale arriverà fuori tempo massimo. La situazione è gravissima: se non si pone rimedio, il problema sociale sarà una bomba che ci esploderà in mano". Lo ha detto il consigliere Andrea Manfrin (Lega Vda) presentando in aula un'interpellanza sul bando "affitti" 2022.

La replica dell'assessore Roberto Barmasse: "Ad oggi non vi è alcun ritardo al bando 2022, perché il pagamento viene fatto a consuntivo, quindi nel 2022 per il 2021, in quanto i locatari devono dimostrare di aver pagato effettivamente il proprietario.

Siamo in attesa dello sviluppo di un applicativo gestionali della misura, per la quale si prevede saranno presentate circa 4.000/5.000 domande. Confido che la piattaforma informatica, che prevederà la raccolta delle istanze, nonché la procedura informatizzata delle istruttorie e di elaborazione delle graduatorie, potrà essere pronta entro la fine dell'anno. Entro gennaio prossimo, la Giunta sarà in grado di approvare il bando, in modo da poter iniziare la raccolta delle istanze, come peraltro sempre avvenuto per il sostegno ordinario agli affitti".

Manfrin si è detto molto deluso della risposta: "È un'insoddisfazione non dovuta ad un mio puntiglio personale, ma perché ci troveremo delle famiglie a dormire sulle panchine.

Famiglie che dovranno scegliere se mangiare o pagare l'affitto.

Si sta lavorando su di un applicativo da tempo ormai, mentre altre piattaforme, come quella per il Bonus Social, sono state realizzate in tempi record. Se il 1° gennaio 2022 noi avessimo pagato tutto il 2021, i locatari non avrebbero avuto problemi, ma se il sostegno arriva a giugno è un problema. Non si capiscono davvero le motivazioni".