Bertin, chiusura anticipata lavori decisa da tutti i capigruppo

Il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, interviene sulla chiusura dei lavori consiliari di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, dopo che il gruppo Pcp ha dichiarato che la sua gestione dei lavori "continua a lasciare esterrefatti".

"Poco prima delle 20, è stata richiesta una Conferenza dei capigruppo - comunica Bertin in una nota - per organizzare i lavori della seduta consiliare, visto che l'ordine del giorno non era terminato e, verosimilmente, non sarebbe stato ultimato entro le ore 22 essendo state iscritte in aula tre ulteriori risoluzioni. Sulla scorta di queste considerazioni, tutti i capigruppo, senza che ci fosse alcuna obiezione, hanno assunto la decisione di chiudere i lavori subito dopo la discussione dell'ultima mozione all'ordine del giorno. Un silenzio durato il tempo di scrivere un comunicato stampa".

Il gruppo Pcp stamane aveva scritto in una nota che "la risoluzione chiesta a gran voce dai gruppi consiliari di maggioranza con cui l'intero Consiglio doveva dissociarsi dalle 'gravissime affermazioni, che ledono la dignità della nostra assemblea e dell'intera comunità valdostana' pronunciate dal consigliere Lucianaz, a proposito del Covid, non è stata discussa. Evidentemente lo sdegno è durato poco più del tempo di un comunicato stampa".