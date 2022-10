Approvate tre mozioni sul tema della disabilità

Il Consiglio Valle ha approvato tre mozioni sul tema della disabilità. La prima - presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista - impegna il Governo a istituire un tavolo di lavoro che veda la partecipazione della quinta Commissione consiliare "Servizi sociali", dei rappresentanti delle associazioni per le persone disabili e degli operatori delle strutture operanti sul territorio per la modifica della legge regionale 14/2008 sulla disabilità. La seconda - presentata dal gruppo Lega Vda - impegna il Governo a farsi portatore di un'informazione capillare presso gli enti locali con l'invito ad attivarsi presso la Presidenza dei Ministri per stipulare la convenzione sulla Disability Card. La terza - presentata dal gruppo Forza Italia e emendata in accordo con l'Assessore alle politiche sociali - impegna il Governo a definire, per l'inizio del prossimo anno, un modello strategico di approccio alla disabilità che recepisca le "best practice" delle regioni più virtuose.