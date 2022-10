Sport, riapre a novembre Palaindoor Aosta

"Il Palaindoor non è stato risparmiato dal notevole aumento dei costi e dalla difficoltà di reperimento dei materiali. L'acquisizione di tutte le certificazioni degli impianti e dei materiali, la redazione della Scia e il successivo inoltro al Comando regionale dei Vigili del fuoco renderà possibile l'apertura della pista di atletica, arrampicata e tennis a novembre 2022. Il tennis scoperto è già attualmente utilizzabile e che al termine di questa fase dei lavori potranno essere utilizzati i campi coperti e scoperti e gli spogliatoi". Lo ha detto l'assessore regionale allo sport, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo ad un'interpellanza di Forza Italia sulla riapertura del Palaindoor di Aosta.

"L'Assessora Sapinet del Comune di Aosta - ha proseguito - ha riferito che per il primo anno è prevista una gestione temporanea, il cui soggetto è in fase di individuazione, e che è già iniziato un percorso per la co-progettazione con tutte le società sportive ed enti del terzo settore per la gestione dell'intero fabbricato per gli anni successivi". La replica di Mauro Baccega (Forza Italia): "L'apertura del Palaindoor continua a slittare, prima a maggio, poi a luglio e ora si parla di novembre. Noi auspichiamo che apra quanto prima in modo che le società sportive possano tornare alle loro attività in quella struttura. Siamo preoccupati da queste co-progettazioni che coinvolgono il Terzo settore ma che non tengono conto del mondo dello sport: quando si parla di sport, devono avere priorità le federazioni e le società sportive".