Marguerettaz, finale regionale Batailles come Cdm sci Cervinia

"Per noi questo è un tempio, un'arena, un luogo che deve essere degno di ogni attenzione. La Coppa del mondo di sci che ci sarà a ottobre e novembre a Cervinia per noi è equiparabile a questo", alla finale regionale Batailles de Reines. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Valle, Aurelio Marguerettaz, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento di domenica 23 ottobre all'arena Croix noire di Aosta. "Riteniamo - ha aggiunto - che le batailles siano un evento di natura regionale, nazionale e internazionale meritevole di sostegno a prescindere, la riconosciamo come manifestazione identitaria. E' un momento importante che valorizza investimenti fatti negli anni. Non vi nascondo il disappunto per qualche intelligentone che in Aosta definisce questo luogo 'vaccodromo'. Per noi questo è un tempio, un'arena, un luogo che deve essere degno di attenzione. La mucca è l'elemento dell'allevamento su cui convergere e da valorizzare. Il Consiglio regionale, per quanto è possibile, è dalla vostra parte".