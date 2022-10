Lavevaz, zona franca usata troppo spesso come slogan

"E' necessario fare ordine e abbassare i toni: si usa troppo spesso la zona franca come slogan senza avere le idee chiare di cosa sia. Il concetto di zona franca non può più essere quello dell'articolo 14 dello Statuto Speciale né la limitata compensazione alla sua mancata attuazione che, dal 1949, ha comportato l'esenzione fiscale sui beni contingentati". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sull'istituzione di una zona franca in Valle d'Aosta.

"Vista la natura molto complessa di norme europee - ha aggiunto - che impongono limitazioni difficilmente valicabili, occorre fare un'analisi ad elevato livello di tecnicità. Bisogna adattare il senso profondo iniziale di chi ha scritto l'articolo 14, ossia compensare gli svantaggi di chi vive in montagna.

Credo che la prima Commissione sia la sede in cui avviare questo lavoro di interesse comune, mettendo a disposizioni gli uffici della Presidenza per gli approfondimenti su di un tema che è centrale della nostra autonomia speciale" "In un momento di difficoltà come questo - ha replicato Erik Lavy (Lega Vda) - certe parole se decontestualizzate pongono dei problemi: è quindi importante che si smonti un certo tipo di narrativa che è negativa per tutti. Mi auguro che si conduca l'approfondimento in Commissione, coinvolgendo anche il gruppo Autonomie Speciali Alpine che, con il Consiglio regionale, ha organizzato un interessante convegno sulla zona franca, al fine di capire cosa sia attuabile e cosa invece si può inventare. Sono però ora necessari i fatti".