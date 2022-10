Fontina, è emergenza per aumento costi produzione

"La problematica dell'aumento dei costi di produzione della Fontina Dop sta assumendo caratteri di vera e propria emergenza, in special modo per la zootecnia da latte in montagna". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sulla valorizzazione della fontina.

Il problema "è da tempo all'attenzione anche dell'Unione europea, al punto che la Commissione ha ritenuto opportuno legiferare in merito e potrebbe averci offerto uno strumento importante per la tutela dei nostri allevatori". "Il punto cruciale - spiega Sapinet - è quello di individuare i costi di produzione delle materie prime e dei prodotti trasformati da utilizzare quali prezzi di riferimento nei contratti di cessione; per la definizione di tali costi è stato individuato l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare al quale abbiamo rappresentato la particolarità della zootecnia valdostana e abbiamo chiesto di procedere alla determinazione del prezzo di riferimento per il latte destinato alla produzione di fontina Dop, che potrebbe essere realizzata tra fine anno e inizio primavera. Una maggiore remunerazione del prezzo del latte porterebbe inevitabilmente ad un aumento del prezzo di vendita della fontina, che troverebbe probabilmente una collocazione più consona sul mercato".

"Da quello che emerge - ha replicato Dino Planaz (Lega Vda) - non sarà questo documento a salvare aziende e animali, cui si aggiungono tutte le difficoltà causate dagli aumenti delle materie prime e dell'energia. L'Assessore parla sempre del futuro mentre qui bisogna intervenire sul presente. Evidenzio poi che per pensare al futuro bisogna avere delle visioni. Il problema è che è passato un anno in cui si è aggravata la situazione, i costi sono raddoppiati e la siccità metterà ancora di più in difficoltà l'intero settore. È difficile che le aziende riescano a superare questo momento se non si trovano soluzioni concrete alle criticità".