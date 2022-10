Une minute de silence en souvenir de Teresa Charles

En ouverture de la réunion le Conseil de la Vallée a observé une minute de silence en mémoire de l'ancienne Conseillère Teresa Charles, décédée le 12 octobre à l'âge de 76 ans.

Madame Charles a été Conseillère de l'Union Valdôtaine pendant deux Législatures, de 1998 à 2008, assumant aussi les fonctions d'Assesseure à l'éducation et à la culture de 2003 à 2006.

Pendant son mandat elle a été également membre de la Commission spéciale pour les réformes institutionnelles.

Elle a été l'une des figures de référence de la culture valdôtaine: pendant toute sa vie elle a œuvré en faveur de la promotion de la langue française et du patrimoine culturel de la Vallée d'Aoste.

Les Présidents du Conseil Alberto Bertin et de la Région Erik Lavevaz, le Chef du groupe de l'UV Aurelio Marguerettaz, le Vice-Chef du groupe Lega VdA Stefano Aggravi, le Chef de groupe AV-VdA Unie Albert Chatrian, la Vice-Cheffe du groupe PCP Chiara Minelli, le Vice-Chef du groupe de PlA Augusto Rollandin ont rappelé son amour pour la Vallée d'Aoste, son engagement, sa sobriété, sa grâce dans l'approche politique, sa profonde culture, sa passion pour l'histoire, l'art et la littérature, avec un regard ouvert sur le monde: une femme qui était appréciée par la communauté tout entière, à partir de celle de Donnas.