Sanità: indennità lavoratori J.B. Festaz, approvata legge

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una proposta di legge che introduce una indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Usl della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza da Covid-19.

Il provvedimento, depositato dai gruppi di minoranza, è stato integrato in Commissione con una serie di emendamenti proposti dall'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse. "Le travagliate vicende che hanno caratterizzato la scrittura e l'approvazione della legge 8 del 2020, che prevedeva una indennità una tantum per i lavoratori delle Unités des Communes e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza da Covid-19 nel 2020, avevano escluso tra i beneficiari - ha detto Stefano Aggravi (Lega Vda) - un'importante realtà quale quella rappresentata dal personale della Casa di riposo J.B. Festaz: con questa proposta di legge se ne valorizza invece il ruolo e si riconosce il contributo dato nel corso della pandemia attraverso l'erogazione di una indennità per il servizio prestato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Nel contempo, la legge 8/2020 aveva anche riconosciuto un'indennità sanitaria valdostana alla dirigenza medica dipendente oltre che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'USL impegnati nella gestione dell'emergenza, dimenticandosi degli specialisti ambulatoriali che, invece, sono parte del personale convenzionato con l'Usl, operano all'interno della stessa Usl e hanno lavorato nelle condizioni di disagio ambientale generato dalla pandemia, al pari dei medici di famiglia e dei pediatri.

Oggi si pone quindi rimedio ampliando la platea dei beneficiari". "Condividiamo l'allargamento della platea dei beneficiari. A più riprese, il Governo aveva assunto l'impegno a finanziare questa norma: abbiamo scelto di non fare di questa legge terreno di scontro politico, ma abbiamo voluto lavorare congiuntamente per rendere applicabile e più efficace il testo, proponendo una serie di emendamenti per giungere ad adeguate coperture economiche e ad una corretta definizione delle figure professionali cui la norma intende rivolgersi" ha aggiunto l'assessore Barmasse.