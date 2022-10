Sanità, approvata legge per indennità a medici e infermieri

Con 18 voti a favore e 16 astensioni il Consiglio Valle ha approvato le disposizioni urgenti sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale che individuano un'indennità sanitaria temporanea per il triennio 2022-2024 per il personale della dirigenza medica e per quello infermieristico con contratto a tempo pieno e indeterminato con l'Usl della Valle d'Aosta. Contestualmente, è stato approvato un ordine del giorno dei gruppi di maggioranza che impegna il Governo regionale "a procedere, decorsi i termini per eventuali impugnative al disegno di legge, alla presentazione di un'ulteriore iniziativa legislativa che preveda l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità sanitaria alla dirigenza sanitaria non medica, alle professioni sanitarie e ai part-time, sia mediante l'utilizzo delle eventuali economie registrate dall'Usl nell'ambito dell'erogazione dei riconoscimenti economici di cui al disegno di legge, sia mediante l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse a bilancio regionale".

E' stato invece respinto l'ordine del giorno dei gruppi di opposizione che chiedeva di reperire le risorse per ampliare la norma a tutto il restante personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-riabilitativo. "Il provvedimento si propone di sostituire l'indennità di attrattività per medici e infermieri dell'Usl, oggetto di ricorso davanti alla Corte Costituzionale, - ha detto Claudio Restano (Misto) - con un'indennità sanitaria temporanea. La proposta attuale discende dal confronto con lo Stato proprio per superare le criticità oggetto di contenzioso e si differenzia non solo nella definizione ma anche per la finalità: il disegno di legge individua, infatti, misure organizzative, urgenti e temporanee per il triennio 2022-2024, che consentono di fronteggiare gli impatti della pandemia da Covid-19 nel passaggio dallo stato di emergenza alla fase successiva, sopperendo alla carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai Livelli essenziali di assistenza.

L'indennità temporaneamente fissata è pari a 800 euro lorde per la dirigenza medica e 350 euro lorde per il personale infermieristico".

Per Mauro Baccega (Forza Italia) "è corretto assegnare questi incrementi stipendiali a medici e infermieri, ma non basta: in sanità si lavora in équipe e occorre dare a tutto il personale sanitario il giusto compenso". Stefano Aggravi (Lega Vda) ha osservato che «"a norma sull'indennità di attrattività regionale nasceva in via sperimentale, oggi l'indennità diventa temporanea, senza quindi una prospettiva, e non ha più la finalità dell'attrattività. Dare attrattività ad un settore in sofferenza non si risolve con norme temporanee, ci dovrebbe essere una visione che vada al di là del triennio, inserendola all'interno del Piano socio-sanitario attualmente all'esame della quinta Commissione, cosa che invece non c'è". Per Erika Guichardaz (Pcp) "tutte le professioni contribuiscono a mantenere i livelli essenziali e aver limitato questa norma alla dirigenza medica e al personale infermieristico è una scelta politica che non abbiamo mai condiviso e che aumenta la conflittualità. Premiare due categorie rispetto a tutto il panorama è ingiusto". L'a replica dell'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse: "Il Governo non ha mai escluso la necessità di ampliare a nuove categorie, ma per ora si è concentrato su di una misura straordinaria che andava risolta. Questa legge riguarda circa mille famiglie e mi auguro veramente che non venga impugnata, anche perché è il frutto di un accordo di leale collaborazione tra uffici dello Stato e della Regione. Il Piano sanitario è un documento di programmazione ma non è economico: non vengono inserite le indennità puntuali. Ricordo peraltro che questa legge non è legata alla meritocrazia, ma riconosce a tutto il personale l'impegno ed è nata per risolvere alcune problematiche della sanità: abbiamo fatto una scelta di funzionalità per cercare di mantenere in piedi un sistema sanitario che ha criticità enormi, in tutta Italia". Marco Carrel (Pour l'Autonomie) ha evidenziato: "Se il Piano sanitario non prevede risorse per le politiche di attrattività, vista la situazione della nostra sanità, diventa un libro dei sogni". "È fondamentale che la norma venga approvata così com'è - ha concluso Albert Chatrian (Av-VdaUnie) - e intanto la maggioranza ha già anticipato il passaggio seguente depositando l'ordine del giorno in cui si sancisce l'intenzione di ampliare la platea dei destinatari. Oggi si chiude il cerchio su una misura che possiamo definire epocale per il sistema sanitario regionale".