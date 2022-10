Ricomposte commissioni dopo elezione Spelgatti

Dopo la convalida dell'elezione del consigliere Diego Lucianaz, il Consiglio Valle ha approvato di sostituire in prima Commissione i consiglieri Perron e Sammaritani con i consiglieri Foudraz e Lucianaz; in quarta Commissione la consigliera Foudraz con il consigliere Perron; in quinta Commissione è stato nominato il consigliere Sammaritani al posto di Nicoletta Spelgatti.

A seguito di queste sostituzioni, le tre Commissioni risultano così composte.

Prima Commissione "Istituzioni e autonomia": Claudio Restano, Presidente; Giulio Grosjacques, Vicepresidente; Albert Chatrian, Paolo Cretier, Raffaella Foudraz, Erika Guichardaz, Erik Lavy, Diego Lucianaz, Pierluigi Marquis, Andrea Padovani, Roberto Rosaire; Quarta Commissione "Sviluppo economico": Giulio Grosjacques, Presidente; Roberto Rosaire, Vicepresidente; Andrea Padovani, Segretario; Corrado Jordan, Christian Ganis, Simone Perron, Augusto Rollandin; Quinta Commissione "Servizi sociali": Claudio Restano, Vicepresidente; Andrea Padovani, Segretario; Antonino Malacrinò, Aurelio Marguerettaz, Mauro Baccega, Andrea Manfrin, Paolo Sammaritani.