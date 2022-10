Equo compenso professionisti, approvata mozione Lega Vda

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione, presentata dal gruppo Lega Vda, che impegna il Governo a dare immediata attuazione della legge regionale 19/2021 in materia di equo compenso dei professionisti.

"In base all'articolo 2 della legge approvata a luglio 2021 - ha sottolineato Paolo Sammaritani (Lega Vda) -, la Giunta avrebbe dovuto adottare entro 60 giorni gli atti di indirizzo per garantire il diritto all'equo compenso nelle procedure di affidamento degli incarichi a professionisti da parte delle strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate della Regione. Appare poco efficiente e violativo del principio di buona amministrazione che la Giunta non abbia dato applicazione alla norma, malgrado le nostre continue sollecitazioni. Il Presidente Lavevaz aveva invocato delle complessità nel rispettare quanto disposto dalla legge, evidenziando che era in dirittura di arrivo una legge nazionale: l'iter legislativo si è interrotto con la caduta del Governo italiano ed è venuto quindi il tempo di applicare la nostra norma regionale".

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha poi specificato che "i ragionamenti fatti nei mesi scorsi erano legati al varo di una norma nazionale che avrebbe dato degli indirizzi più generali: così non è stato e ci sembra corretto oggi dare attuazione alla legge regionale, approvando la mozione".