Legge indennità personale J.B. Festaz arriva in aula

La proposta di legge che introduce una indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Usl della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza da Covid-19 è al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocata per il 19 e 20 ottobre (66 punti all'ordine del giorno). Sul provvedimento relazionerà in aula Stefano Aggravi (Lega VdA).

L'Assemblea sarà anche chiamata ad esprimersi sulla proposta di regolamento che modifica le attuali disposizioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infine Consiglio tratterà un question time depositato dal gruppo Forza Italia sulla programmazione di azioni per riportare alla normalità le liste d'attesa della sanità valdostana.