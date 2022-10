Assemblea torna a riunirsi, 63 punti all'ordine del giorno

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - Con 63 punti iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio Valle torna a riunirsi mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022.

L'Aula sarà chiamata ad accettare le dimissioni rassegnate da Nicoletta Spelgatti dalla carica di consigliera regionale, a seguito della sua elezione al Senato della Repubblica, procedendo poi alla convalida dell'elezione e al giuramento del nuovo consigliere Diego Lucianaz, primo dei candidati non eletti della lista Lega Vallée d'Aoste, e a modificare l'assetto della quinta Commissione 'Servizi sociali'.

L'Assemblea esaminerà poi il disegno di legge che contiene disposizioni urgenti sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, individuando un'indennità sanitaria temporanea per il triennio 2022-2024 per il personale della dirigenza medica e per quello infermieristico con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui è relatore il consigliere Claudio Restano.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, delle diciotto interrogazioni, tre sono del gruppo Forza Italia (istituzione di una unità di lavoro per individuare azioni volte alla riduzione dei consumi elettrici e termici; installazioni di impianti fotovoltaici in Valle; trasferimento della proprietà di un immobile dal Comune di Roisan all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale). Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ne ha depositate dieci (tempistiche per l'operatività della società in house di gestione del Servizio idrico integrato; bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti regionali; gestione degli interventi effettuati sulla rete sentieristica del territorio regionale; azioni di divulgazione delle misure incentivanti di cui agli 'Accordi di foresta' previste dal decreto Semplificazioni per lo sviluppo di sinergie nel settore forestale; spostamento del maneggio comunale nell'area di Vallée d'Aoste Structure; penali e premi calcolati nel 2021 nei confronti di Trenitalia sulla base dei criteri di puntualità e affidabilità di cui al contratto di servizio stipulato con la Regione; soppressione del numero delle carrozze del treno regionale del mattino che collega la bassa Valle ad Aosta; creazione di nuovi invasi su aree naturali per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico; ricognizione da parte dell'Usl dei farmaci e delle prestazioni riconosciute efficaci per la cura della sindrome fibromialgica; dati sul fenomeno dell'Hikikomori, ovvero il ritiro sociale e l'auto-esclusione dal mondo esterno, in Valle). Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato un'interrogazione (richiesta di informazioni sulla presenza di lupi in val d'Ayas). Sono quattro quelle del gruppo Progetto civico progressista (carenza di collaboratori scolastici presso alcune istituzioni scolastiche; notizie sul Centro regionale per l'istruzione degli adulti; definizione delle modalità autorizzative delle discariche di rifiuti speciali; spese complessive per l'ampliamento del presidio ospedaliero e tavolo di confronto con il Comune di Aosta sulla compatibilità e realizzabilità dell'opera).

All'ordine del giorno anche 26 interpellanze, di cui quattro del gruppo Forza Italia, 17 della Lega, due di Pour l'Autonomie e tre di Progetto civico progressista. Il Consiglio discuterà inoltre nove mozioni. (ANSA).