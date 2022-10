Indennità sanitari, ok seconda commissione a disegno legge

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole - a maggioranza, con l'astensione della lega Vda e di Pour l'Autonomie - sulla compatibilità finanziaria del disegno di legge che contiene disposizioni urgenti sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, individuando un'indennità sanitaria temporanea per il triennio 2022-2024 per il personale della dirigenza medica e per quello infermieristico con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il provvedimento, presentato il primo luglio scorso dalla Giunta regionale, si compone di sei articoli e "discende dal confronto tra Regione e Stato, nell'ambito della leale collaborazione interistituzionale, a seguito del ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri contro l'articolo 18 (sull'indennità di attrattività regionale) della finanziaria regionale 2022-2024".

"Con il parere di oggi - specifica il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) -, che fa seguito a quello di competenza della quinta Commissione, il disegno di legge potrà essere iscritto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, già programmato per il 19 e 20 ottobre. Si tratta di un provvedimento atteso, volto a fronteggiare la carenza di personale indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e i Livelli essenziali di assistenza, riconoscendo a medici e infermieri un'indennità sanitaria rispettivamente di 800 euro e 350 euro lordi mensili".

Parere favorevole - questa volta all'unanimità - è stato espresso sulla proposta di legge, presentata l'8 marzo 2022, dai gruppi consiliari Forza Italia, Lega Vda, Pour l'Autonomie e Progetto Civico Progressista, riguardante l'indennità una tantum per i lavoratori della Casa di riposo J.B. Festaz. La proposta legislativa seguirà ora il suo iter in quinta Commissione, competente per materia.