Sociale, Piano povertà Vda pronto a marzo 2023

"Nel mese di settembre scorso è stato affidato l'incarico di consulenza per la redazione del Piano della povertà ad un docente dell'Università del Piemonte orientale ed è in corso la sottoscrizione del contratto. Il lavoro di analisi del processo di impoverimento sul territorio regionale e la successiva redazione del Piano si svolgeranno in un tempo stimato di circa cinque mesi e si concluderanno indicativamente a marzo 2023. Il documento sarà poi presentato in Commissione e al Consiglio Valle". Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Barmasse, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Forza Italia.

"La replica di Mauro Baccega (Forza Italia) : "Siamo in ritardo: molte famiglie da mesi ormai sono costrette a rivolgersi alle strutture di volontariato e del Terzo settore per sopravvivere.

Bisogna ringraziare queste associazioni che stanno dando una risposta importante al territorio. Sulla base di quello che sta succedendo, le famiglie assistite dovranno scegliere se scaldarsi o mangiare: dobbiamo quindi pensare ad una seria rimodulazione del tessuto sociale dopo la pandemia e gli effetti della guerra in Ucraina. C'è la necessità di una gestione delle politiche sociali più incisiva e attenta, con una struttura che va rafforzata e che era già in sofferenza di personale e che ora a causa dell'incremento degli adempimenti è fortemente sollecitata".