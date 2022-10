Ospedale: Aggravi, su ampliamento Parini siamo ancora alle carte

"Sull'ampliamento dell'ospedale Parini siamo ancora alle carte. Non è stato fatto alcun lavoro. Capisco i rallentamenti burocratici, ma stiamo parlando di un tema fondamentale come la sanità. Mi chiedo se non sia il caso di pensare a nuove modalità, a un soggetto terzo, per realizzare l'intervento più celermente". Lo ha detto il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda) che ha presentato una interrogazione in aula.

"Il masterplan - ha replicato l'assessore Roberto Barmasse - è in fase di consegna. Stiamo aspettando anche una variante al progetto preliminare. Per l'ampliamento a est mancano i pareri sul progetto definitivo: è stato diviso in due lotti, uno dei quali finanziato con fondi del Pnrr. Entro primavera sarà bandito l'appalto delle opere".