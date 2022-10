Verifiche per nuovo impianto fotovoltaico a S.Vincent

"Ad agosto 2022 è pervenuta una manifestazione di interesse non vincolante, finalizzata a costruire sull'area dell'ex tiro a volo di Saint-Vincent un impianto fotovoltaico, previa valutazione dell'effettiva realizzabilità. Sono attualmente in corso le verifiche da parte della società interessata e le conseguenti valutazioni sull'esistenza di un possibile interesse pubblico dell'iniziativa, da motivare da parte delle strutture regionali competenti". Lo ha detto l'assessore regionale Carlo Marzi rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Pierluigi Marquis (Forza Italia). "Il fabbricato in questione, realizzato nei primi anni '80, è stato adibito per soli quattro anni a struttura sportiva per il tiro a volo - ha aggiunto - e da tempo risulta inagibile e in cattive condizioni. Il recupero della struttura è troppo oneroso per la Regione: comporterebbe un totale rifacimento dell'edificio e degli impianti e la bonifica dell'eternit presente sulla copertura; per questo, la demolizione è stata più volte individuata come la scelta più opportuna".

"Da quanto emerso in Consiglio comunale a Saint-Vincent - ha replicato Marquis - il parco è iniziativa concreta e pressoché realizzabile. Dalla risposta dell'Assessore, sembra che la Regione proceda su due binari diversi. Dunque, una situazione poco chiara sulla quale terremo alta l'attenzione".