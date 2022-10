Incidenti stradali, campagna sensibilizzazione utenti in Valle d'Aosta

Il Consiglio Valle ha approvato una mozione che impegna il Governo regionale "ad avviare al più presto una campagna informativa di sensibilizzazione degli utenti della strada in modo tale da capire e far capire che chi è alla guida e non rispetta le norme del codice, va troppo forte, o si distrae o compie un sorpasso vietato, commette un atto violento che può avere conseguenze fatali per altri utenti". L'iniziativa - in merito alla pericolosità delle strade per gli utenti deboli, ciclisti e pedoni e alla sensibilizzazione di chi è alla guida - è stata presentata da Dennis Brunod (Lega Vda) che ha ricordato come " il settore del cicloturismo nelle sue varie specialità negli ultimi anni ha avuto una crescita sempre maggiore e che le nostre strade, molto spettacolari da un punto di vista tecnico e panoramico, sono mete di un numero sempre maggiore di appassionati delle due ruote".