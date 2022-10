Caro energia: Pcp, respinta proposta discussione unica

"Abbiamo chiesto che il prossimo Consiglio metta al centro dei suoi lavori la questione del caro-bollette e delle misure da assumere accorpando in un'unica discussione generale i punti riguardanti il caro energia all'ordine del giorno. Un modo per dimostrare l'importanza che il Consiglio regionale attribuisce alla tematica che preoccupa tutta la cittadinanza. La proposta non è stata recepita perché si è ritenuto che le iniziative presentate fossero da discutere separatamente, non comprendendo che il problema va affrontato con un'ottica più generale considerata l'urgenza e la portata dello stesso". Lo scrivono in una nota le consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli del gruppo Progetto civico progressista.

"L'incremento spaventoso, nel giro di un anno, del costo delle forniture di energia elettrica - proseguono - sta creando molte difficoltà a gran parte delle famiglie valdostane e a tutte le attività economiche che si svolgono in Valle d'Aosta, comprese grandi aziende come la Cogne. Le misure di limitazione dei costi finora assunte sono inadeguate e si prospettano ulteriori incrementi delle bollette elettriche. E' indispensabile ed urgente un'azione incisiva della Regione per contrastare tale fenomeno, anche perché l'azienda che fornisce l'energia elettrica al territorio valdostano, la Cva, è di sua proprietà e non è certo una azienda in difficoltà ma con notevoli profitti ed anche extra-profitti".