Iscritti tre question time a ordine del giorno Assemblea

Tre interrogazioni a risposta immediata sono state iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre. La prima, presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista, chiede conto della posizione ufficiale della maggioranza regionale sulla proposta di candidatura di Aosta come Capitale della Cultura 2025. La seconda, depositata dal gruppo Lega Vda, è volta ad avere notizie sull'avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato del Direttore della Fondazione per la formazione professionale turistica. La terza, del gruppo Forza Italia, riguarda l'eventuale riconversione in parco fotovoltaico dell'area "ex tiro a volo" sita nel comune di Saint-Vincent.